ESPORT EN 3D La 10K, espectáculo garantizado La celebración de esta competición por la Vía Verde la hace muy especial. 800 atletas participaron de la prueba viernes, 05 de junio de 2015 La 10 K Unión Alcoyana es sin duda uno de los eventos más destacados del Esport en 3D. El domingo por la mañana el polideportivo se cubrió de atletas que recorrieron la Vía Verde para competir en una carrera muy familiar, ya que la prueba se pudo hacer corriendo o caminando. Una de las pruebas más multitudinarias del Esport en 3D que le dio un toque muy bueno en la mañana del domingo. Descarga aquí la clasificación.