FIESTAS La 31º edición del Alcoi Fester ya tiene ganadores Los premios se entregarán el 12 de abril en el Casal de Sant Jordi y se grabará un programa de Amagatalls de la Festa martes, 02 de abril de 2019 El tradicional concurso de Radio Alcoy Alcoi Fester ya tiene ganadores en su 31 edición. Luis María Palop en dos ocasiones, David Sancho, Lázaro Pérez y Yolanda Fernández han sido los ganadores de las cinco entregas de esta nueva etapa de Alcoi Fester en su 31 edición. Este domingo 31 tuvo lugar la última entrega y la próxima cita será el 12 de abril cuando tenga lugar la entrega de los premios en el Casal de Sant Jordi a las 20,30 horas. Este día se grabará un programa de Amagatalls de la Festa con Paco Aznar que se emitirá el miércoles 17.