MOROS Y CRISTIANOS La 32 edición del concurso Alcoi Fester, en Amagatalls de la Festa El certamen radiofónico de Radio Alcoy es el protagonista del programa de Paco Aznar - Sus organizadores explican detalles sobre la edición de este año que empezará el 8 de marzo jueves, 06 de febrero de 2020 AUDIO Amagatalls de la festa (06/02/2020) Una nueva edición, la 32 ya, del concurso radiofónico de Radio Alcoy, Alcoi Fester, se ha presentado en el programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar. Junto a Paco han estado las personas que le ayudan en su organización, con Vicente Jorge Bas Aracil, vicepresidente de la Asociación de San Jorge como representante de esta entidad. También ha participado el director de esta casa, Juan Jordá. Todos los detalles y novedades de esta nueva edición en este programa.