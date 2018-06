La acogida del Aquarius enfrenta a Guanyar y PSOE

La acogida de inmigrantes del Aquarius ha supuesto un nuevo enfrentamiento entre Guanyar Alcoi y el Gobierno local. La portavoz de la confluencia, Estefanía Blanes, recuerda que la ciudad no cumplía en 2015 las condiciones para adherirse a la red de ciudades de acogida. "En 2015, cuando fue aceptada en el pleno nuestra propuesta para adherirse en la Red de ciudades de acogida, nos pusimos a disposición del gobierno local y del departamento de Servicios Sociales para elaborar un plan de actuación y crear un grupo de trabajo para definir las medidas a adoptar desde el Ayuntamiento, para poder acoger personas refugiadas en el municipio, así como preparar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal o, incluso, elaborar una bolsa de posibles familias acogedoras. Aunque este grupo de trabajo no se creó, sí que asistimos junto con la regidora de servicios sociales, Aroa Mira, a reuniones informativas para organizar el protocolo de acogida". Blanes remarca que "en reuniones posteriores a las cuales ya no fuimos invitados, se descartó Alcoi como ciudad de acogida, puesto que las viviendas de los cuales disponía ya no contaba con las condiciones mínimas y fue entonces cuando instamos en el Gobierno a trabajar desde aquel mismo momento al solucionar estas circunstancias". Agrega que "esperamos que se hayan podido resolver las dificultades que en aquel momento tenía nuestro ayuntamiento en materia de vivienda".

La concejal de Bienestar Social, Aroa Mira asegura que, como integrante de la red de ciudades refugio, Alcoy está en el listado de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y como tal ha comenzado a asistir a las reuniones en las que se está programando la acogida, en una primera fase en Valencia y en una segunda en las ciudades de esta y otras comunidades. "Estuve en la reunión de coordinación en Valencia por el tema de los refugiados del Aquarius, y actué como representante de la Federación Valenciana de Municipios (FVMP), se habló del listado de Ciudades Refugio donde, evidentemente, está Alcoy. Si alguien no lo sabe, igual es porque no se ha dignado a preguntar. Si hubieran preguntado y no se les contestara, podrían tener dudas pero no me parece correcto que se pongan dudas en un tema humanitario como este", concluye Mira.