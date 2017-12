The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS La actividad deportiva no para en Navidad Las próximas semanas las instalaciones deportivas estarán llenas de actividades- Alberto Belda y Miguel Juan Reig , las cuentan desde la Venta Sant Jordi martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/12/2017) Centenares de deportistas no pararán en estas príximas semanas, sobre todo niños. Las actividades deportivas no paran en Alcoy y hoy en Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi, hemos hablado con Alberto Belda y Miguel Juan Reig, concejal de Deportes y director del Centro de Deportes. Nos han hablado de toda la actividad que se prepara desde el sábado hasta final de año.