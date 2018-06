The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "La adaptación es para todos" Avanzar se hace eco de la reivindicación de la senadora Virginia Felipe del derecho universal de la accesibilidad - Recuerdan los atrasos en la ciudad en esta materia miércoles, 20 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/06/2018) El colectivo de personas con diversidad funcional, Avanzar, se hace eco de las declaraciones de la senadora por Toledo de Unidos Podemos, Virginia Felipe, en las que pone de manifiesto su malestar con lo expresado por el vicepresidente de la mesa del Senado, Pedro Sanz. Éste destacó la inversión de 113.000 euros en la adaptación de la Cámara Alta para que la senadora, que se desplaza en silla de ruedas, pudiese acudir a su puesto de trabajo. "Las adaptaciones son para todos y son de obligado cumplimiento", ha destacado. Modesto Satorre, del colectivo Avanzar, se apoya en estas palabras de Virginia Felipe para reivindicar una ciudad más accesible y adaptada en cumplimiento de la ordenanza municipal. "Nosotros ya realizamos en 2016 un listado de puntos prioritarios a mejorar en materia de accesibilidad y que siguen pendientes", explica en el programa. Por ello, destaca que van a solicitar la creación de una comisión de seguimiento para que cuestiones como "dar la vuelta a los puentes", por ejemplo, no sea un ejercio "lleno de impedimentos", en referencia a las estrechas aceras o los bordes y canaletas.