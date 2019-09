The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La AFA se prepara para los actos centrales con motivo del Día Mundial del Alzheimer La presidenta de esta entidad, Lirios Aracil, ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre la programación prevista y sobre la actividad que llevan a cabo martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/09/2019) La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer retoma sus actividades y traslada al viernes 27 la celebración del día mundial. La coincidencia de los días centrales de la Fira Modernista con el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, ha movido a la asociación a trasladar las tradicionales mesas informativas y la suelta de globos verdes al viernes 27. Lirios Aracil, presidenta de la asociación anima a la participación y pide que se les conezca en sus actividades del día a día. El jueves 26 a las 19,15 está prevista una conferencia en la Cámara de Comercio a cargo de Jesús Rodríguez sobre la evolución de la enfermedad. El domingo será el maratón de zumba desde las 11,30 en el polideportivo Francisco Laporta. Los actos extenderán hasta el 4 de octubre con una representación de teatro en el Centre Cultural Mario Silvestre.