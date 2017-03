The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO La afición como protagonista Andrés Ruiz y Gilberto Borrell de las Huestes Blanquiazules y Josep Lluís Durà de Lateral Centraet han sido los invitados al Café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 02 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/03/2017) Una semana más llega el turno de El Café del Alcoyano, esta semana con la afición como protagonista y como la voz del programa. Andrés Ruiz y Gilberto Borrell de las Huestes Blanquiazules y Josep Lluís Durà de Lateral Centraet han sido los invitados al Café desde Premium Sport Café. `Alcoyanía´ por bandera y blanquiazul el corazón, así se podrían definir a los tres invitados, y también de otros tantos aficionados alcoyanistas, que han dado el punto de vista de la afición respecto a la temporada que está realizando el Deportivo Alcoyano dirigido por Toni Seligrat. Un pequeño resumen podría ser el siguiente: fuerza, garra, familia, hambre de fútbol, resultados, espíritu de superación…y mucho más allá, en lo deportivo, segundo puesto, a tan sólo un punto del líder, con el gol average a favor con, de momento, dos de los tres grandes rivales directos a falta de que el Badalona visite el próximo domingo El Collao, con el play off como objetivo, y no sólo eso, el liderato en el punto de mira. A pesar de todo esto, los invitados al Café han tratado de buscar una explicación a que no se llene El Collao. “Muchas veces no nos lo explicamos”, ha asegurado Gilberto Borrell de las Huestes, quien, por el contrario ha rememorado que “El Collao este año me recuerda al de antaño”, refiriéndose al ruido que hace la afición, a los sentimientos que afloran durante los 90 minutos de partido, y también respecto a la conexión que hay entre el equipo y la grada. Ruiz, Borrell y Durà han coincidido en que consideran que debería ser más gente la que suba a El Collao cada domingo de partido, ya no sólo por el Deportivo y por animar a los jugadores en cada instante de sufrimiento, si no por el hecho de disfrutar de lo que esta temporada el equipo de la moral está haciendo vivir a su afición.