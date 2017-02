The examples populate this alert with dummy content

VIAJE ORGANIZADO La afición estará en el Pepico Amat Las Huestes Blanquiazules con la colaboración del Club Deportivo Alcoyano han organizado un viaje a Elda para ver el encuentro del domingo por 10 euros – Las plazas pueden reservarse en las oficinas de El Collao martes, 21 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/02/2017) Las Huestes Blanquiazules, en colaboración con el Deportivo Alcoyano, han organizado un viaje para ver el Eldense-Alcoyano del domingo 26 de febrero que se disputará a las 12 horas en el Nuevo Pepico Amat. El coste es de 10 euros y las plazas pueden reservarse en las oficinas de El Collao o en el teléfono 628 644 501. Los de Toni Seligrat harán frente a dos rivales, a los jugadores del Eldense y también al césped artificial del Pepico Amat, ya que las tres derrotas del Alcoyano esta temporada han sido en campos de esta superficie. El Eldense es colista y además es el equipo más goleado del Grupo 3 de la Segunda B con 56 tantos en contra por los 20 que tiene el Alcoyano, siendo uno de los tres equipos menos goleados junto al Atlético Baleares y el Atlético Levante. Por el contrario, el Eldense tiene en sus cifras 20 goles a favor y el equipo blanquiazul 40, siendo el tercer conjunto más goleador, por detrás del líder, del Barça B, que tiene 45 y del Villarreal B, con 43. Fernando Ovidio, gerente del Alcoyano, en una intervención telefónica en Ser Deportivos ha animado a la afición a que se apunte al viaje ya que para el club “cada partido es importante”. Ovi, también ha hablado sobre el planteamiento que va a hacer la entidad blanquiazul en la próxima Junta de Accionistas del 20 de marzo, que trata en ampliar el capital de la SAD en 200.000 euros, es decir, poner a la venta 20.000 acciones a 10 euros cada acción. “Trataremos más puntos pero la ampliación de capital es el más importante”, ha señalado el gerente. En cuanto a la vacante que hay en la Junta por el fallecimiento de León Grau, Ovi ha explicado que “hasta el momento ha estado viniendo Sergi, su hijo, ahora hay que saber qué decisión toma la familia. El trato con él y con la familia es estupendo, al igual que lo era con Lionel”.