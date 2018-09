The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - ESPANYOL B La afición quiere volver a celebrar goles Tres jornadas sin marcar pesan mucho – El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de Om, App SER o esta misma web viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/09/2018) Tres semanas sin marcar es demasiado tiempo para un equipo que quiere estar en la zona alta de la clasificación. Además es importante que el Alcoyano se reencuentre con el gol para evitar que aparezcan los fantasmas de la temporada pasada. No hay nada mejor que tres puntos para olvidarse de los debates típicos y que todo esto quede zanjado. El Alcoyano necesita goles y ganar de nuevo ante su afición ante un filial que apunta maneras y que a pesar de ser un recién ascendido se ha reforzado muy bien en verano, rápido, con calidad y con muy buen trato de balón, así lo definen los jugadores y cuerpo técnico del Alcoyano. Vicente Mir no podrá contar con Anaba, Tomás Ruso y Córcoles, mientras que se mantendrá la duda de Hermosa hasta el final. El central Primi está apercibido de sanción, sale a amarilla por partido y eso le ha provocado marcar casi un récord negativo, una amarilla más y descansará por sanción. Si Hermosa no está será Navarro el que ocupe el lateral zurdo, mientras que el resto se presenta algunos cambios. Acertar en la zona de ataque será clave, cualquiera puede entrar y aunque el único que ha visto puerta de los delanteros es Rubio, aunque esto no le hace ser indiscutible como Óscar Díaz a pesar de no haber marcado. Por sus aportaciones desde el banquillo Brayan Reyna tiene muchas papeletas para ser titular ya que es el jugador que más desequilibrante del equipo. Las últimas jornadas no salió de inicio por una lesión anterior, pero en condiciones normales puede ser de la partida. De Lerma tendrá un nuevo acompañante ya que la baja de Tomás Ruso, desplazará a Pajarero al eje de la zaga y Omgba podría ocupar el centro del campo. Otro que podría entrar de inicio es Eldín que acompañaría al delantero de turno. El colegiado del partido será Lax Franco del colegio Murciano. El encuentro será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy desde las 17.45 horas en el 1485 de Om, aplicación móvil de la Cadena SER o esta misma página web.