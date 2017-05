The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF DE ASCENSO La afición se vuelca con el Alcoyano Los primeros seis autobuses financiados por el Ayuntamiento y club, se completan en pocas horas – Ahora el precio del viaje y entrada es de 20 euros jueves, 18 de mayo de 2017 La afición del Alcoyano se vuelca con el Deportivo en el primer partido de play off de ascenso que los de Seligrat jugarán en Cartagena el domingo a las 18.00 horas. Los primeros seis autobuses estaban financiados por el Ayuntamiento y el club, el coste total del viaje y la entrada era de 12 euros. En apenas tres horas quedaron cubiertas las cerca de 400 plazas. A partir de ahora los próximos autobuses que se completen ya costarán 20 euros, precio más que razonable, teniendo en cuenta que incluye el viaje y la entrada de un partido de play off de ascenso. Todos los interesados tendrán que formalizar la compra en la oficina del club, en el campo de El Collao. Además se siguen vendiendo entradas para los aficionados que decidan ir en su propio medio, estas entradas cuestan 12 euros y están ubicadas en la misma zona que la gente que viajará en bus. Aquellos que no quieran estar en esta zona, el precio para el partido en Cartagonova oscila entre los 12 y los 18 euros, que es el precio más caro para ver el partido.