EL CAFÉ DEL ALCOYANO “La afición está valorando nuestro trabajo” Vicente Parras, entrenador del Deportivo, nos visita en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café para repasar la primera parte de la temporada jueves, 02 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/01/2020) Brillante primera parte de la temporada del Alcoyano y que mejor que comenzar el año de Ser Deportivos Alcoy con el máximo responsable del equipo, su entrenador Vicente Parras. Con el técnico ilicitano hablamos de la primera parte de la temporada y de lo que espera para la segunda vuelta. Un programa que, como cada jueves, realizamos desde Premium Sport Café.