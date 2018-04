The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD SOCIAL La afiliación aumenta en la comarca en el primer trimestre L'Alcoià y El Comtat mantienen la tendencia alcista de 2017 con incrementos del 3,2% y el 1,1% miércoles, 18 de abril de 2018 La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en la comarca durante el primer trimestre del año 2018. En los primeros tres meses del año ha aumentado un 3,2% en L'Alcoià y un 1,1% en El Comtat. En cuanto al dato internaual, el aumento en L'Alcoià es del 3,3%, mientras que en El Comtat ha alcanzado el 5%. Los municipios de L'Alcoià han cerrado el primer trimestre con 36.013 afiliados a la Seguridad Social. En El Comtat la cifra es de 9.854 afiliados. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el crecimiento en la afiliación durante este primer trimestre del año ha sido del 1,2%. La variación interanual es del 5,3%. La comarca mantiene la tendencia alcista en la afiliación tras el crecimiento, en 2017, del 3,6% registrado en L'Alcoià y del 5,6% en El Comtat.