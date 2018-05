The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La afiliación a la Seguridad Social crece un 18% en Alcoy en tres años El Gobierno local destaca el “dinamismo económico” de la ciudad, con un crecimiento que duplica la media provincial viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/05/2018) La afiliación a la Seguridad Social en Alcoy ha crecido durante los tres últimos años un 18%, el doble que la media provincial y 11 puntos por encima de la nacional. La ciudad ha ganado en ese periodo 2.426 afiliados, según el dato aportado por el Ayuntamiento de Alcoy a partir del registro del Ministerio de Trabajo. El Gobierno local, del PSOE, ha destacado el “dinamismo económico de la ciudad”, que se ve “reafirmado” con este dato. El número de afiliados es de 16.228 personas. En el desglose por sector, el mayor aumento como es habitual se sitúa en el régimen general, que engloba la mayoría de contratos: que pasa de 9.878 a 12.175, 2.297 más. El segundo aumento más importante se da en régimen de autónomos, que pasa de 3.598 a 3.702, 104 nuevos contratos. “Los datos de afiliación a la seguridad social de esta legislatura reafirman el dinamismo económico de la ciudad”, ha dicho el alcalde, Antonio Francés. “Estos tres últimos años hemos crecido un 18% en afiliaciones a la seguridad social, el doble que la media de la provincia de Alicante que está en un 9%, y todavía más respecto a la media nacional que ha sido del 7%”. El regidor destaca “el trabajo hecho en empleo los últimos años por parte del Ayuntamiento”. Ha citado la puesta en marcha de la nueva versión del portal de empleo, la contratación de varios técnicos de inserción, diferentes planes de empleo para sectores y edades variadas y diferentes actividades formativas y de internacionalización de nuestros alumnos. Francés, sin embargo, no es conformista: “En materia de inserción nunca podemos estar satisfechos, siempre hay que seguir trabajando en dos bandas: para las empresas que no encuentran los perfiles que necesitan y con los parados que se tienen que formar con nuevas aptitudes”.