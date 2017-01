The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO La afiliación a la Seguridad Social crece un 8,9% en cuatro años El aumento en L'Alcoià y El Comtat supera la media autonómica - El 25% de los trabajadores de la comarca son autónomos martes, 24 de enero de 2017 La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 8,9% en la comarca desde 2012. 3.886 trabajadores se han afiliado en los últimos cuatro años, según un informe del Instituto Valenciano de Estadística. 2016 acabó con 47.461 afiliados a la Seguridad Social en L’Alcoià y El Comtat. El aumento es superior al de la Comunidad Valenciana, que entre el primer trimestre de 2012 y el cuarto del año pasado ha registrado un incremento del 7,5%. En el caso de El Comtat, con 9.542 trabajadores afiliados, el aumento en los últimos cuatro años ha sido del 11%. En L’Alcoià, que tiene 37.919 afiliados, la subida ha sido del 8,3%. El 75% de los trabajadores afiliados lo está en régimen general. El 25% restante son autónomos, según el informe. El municipio con mayor número de afiliados es Alcoy, con 19.999 trabajadores. Le sigue Ibi con 8.393.