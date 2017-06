The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La agenda dels pobles Prepárate para un fin de semana de fiestas de pueblo aderezado con arte y música, entre otras otras actividades viernes, 30 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (29/06/2017) La semana arranca el viernes. Ya lo sabéis. Tragaluz os propone los mejores planes, a continuación. Viernes, 30 de junio La tarde empieza con dos galas: la Societat Musical Nova d’Alcoi, a las 19.45 horas, en el Teatre Principal, y la del Conservatorio municipal de Música, en el Teatro Calderón. Una cita imperdible nos lleva hasta L'Orxa: Intokables Big Band, a las 23 horas, en el anfiteatro. Sábado, 1 de julio Nos vamos a Millena a celebrar sus fiestas patronales. Volvemos a Alcoy por el concierto de la Musical Primitiva d’Alcoi, dentro de la Campanya Música als Pobles, a las 19.45 horas, en el Auditorio Amando Blanquer de la Zona Norte. En L'Orxa, el Grup de Danses Perputxent organiza la Dansà y Muro acoge el Festival de Bandes Joves, a las 19.30 horas, en el Centre Cultural. Ah, y los amigos del jazz Club El Mussol, como siempre, impecables: Gustav Lundgren Trio, a las 20 horas, en la cafetería Casablanca de Alcoy.