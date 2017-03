The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ La agenda de la primavera Un sinfín de actividades protagonizan el primer fin de semana del cambio de estación jueves, 23 de marzo de 2017 La agenda que llega de la mano de Tragaluz no da abasto esta semana, la primera de la primavera de 2017. El viernes, 24 de marzo, hay varios planes: la primera Jornada Informativa del aprovechamiento de la biomasa en las comarcas, de 9.30 horas a 18 horas, en el Centre Social de Agres y música festera en clave escolar, Banda Joven de la Nova, a las 11 y a las 15.30 horas, en el Teatro Calderón de Alcoy. Continúan les Jornades per a la Sostenibilitat con la conferencia L’ecologia del paisatge i la conservació de la biodiversitat, a las 20 horas, en la sala de exposiciones de l’Arxiu Municipal de Muro. Además, hay otra cita: la presentación del escultor Vicente Ferrero Molina de Primavera de la noche, del escritor Ricardo Bellveser. A las 20 horas, en el Archivo Municipal de Ibi. Media hora más tarde, hay concierto de La Coral de la Universidad de Alicante, en el Auditorio de Benilloba. El sábado hay un encuentro imperdible con el arte en la Plaça de Dins con la iniciativa Art al carrer, donde los pintores mostrarán sus trabajos y habrá conciertos por la tarde. Siguen les Jornades per a la Sostenibilitat con la Fira de la Terra en Benàmer. A las 11 horas. También es el Día del teatre. Presentación de Camino hacia Orfeo, inspirado en Romeo y Julieta. A las 20 horas, en el Teatre Principal de Alcoy. Se inaugura la librería Detroit en Oliver con actividades todo el día. Hay dosis de magia, Nacho Diago, Días de nocilla magia, a las 19 horas, en el Centre Cultural y la tercera prefesta SolidariSona, rap con Herba Negra, en el pub Festa de Cocentaina. El domingo, 26 de marzo, es día de relax. Cuatro planes son los que os proponemos: Jornades per a la Sostenibilitat. XIII Volta a les pedanies. A las 8.45 horas, en la Casa de Ferro de Muro. También, ruta de excursiones por Alcoy, con Espais urbans de la Guerra Civil, a las 9.30 horas, desde el Passeig Ovidi Montllor. Una gran calçotada se celebra en el mercat de Canèssia, el Mercat de la Terra de L’Orxa, desde las 9 de la mañana. En Alcoy, el Teatre Calderón acoge, a las 11:45 horas, el concierto de la Unió Musical d’Alcoi.