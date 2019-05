The examples populate this alert with dummy content

ALCOY La agridulce despedida de Jordi Sedano El segundo alcalde más respaldado por la ciudadanía dice adiós a 20 años de política, entre PP y Ciudadanos, con duras críticas al partido de Albert Rivera - El concejal anuncia su paso al grupo mixto hasta final de legislatura y agradece el apoyo de los alcoyanos jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Jordi Sedano se despide de la política entre críticas a Ciudadanos y anuncia su paso al grupo mixto hasta final de legislatura. El exalcalde de Alcoy tenía decidido desde hace meses que en mayo de 2019 escribiría el punto final a una etapa de 20 años en la Corporación Municipal pero no contaba que, tras la polémica en la designación de la alcaldable de la formación naranja desde Madrid, le llevaría a estar los últimos días en el grupo de los no adscritos. "Yo siempre pensé que sería un día alegre, de despedida después de 20 años, pero hoy voy a dar un paso por solidaridad y lealtad a mi amigo José Miguel Antolí y me marcho con él al grupo de los no adscritos y, hoy también, voy a darme de baja en el partido", ha indicado. Sedano entró al Ayuntamiento como concejal en la oposición en 1999 y en agosto de 2000, con el cambio de gobierno al PP, inició etapa como concejal de Fiestas, Personal y CPD. En 2003, días después de la constitución de la nueva Corporación Municipal y tras ser designado conseller Miguel Peralta, Sedano fue proclamado nuevo alcalde. Revalidó el cargo en las elecciones de 2007 cuando obtuvo un respaldo de 16.792 votos. Se convirtió, así, en el segundo primer edil más votado en Democracia después del socialista José Sanus y superando en 500 sufragios al popular Miguel Peralta. En 2011, de nuevo, pasó a la oposición con el PP y en 2015 fue el artífice de la entrada de Ciudadanos en el consistorio alcoyano, del que ha sido portavoz hasta hoy. Sedano, emocionado, se ha despedido diciendo que "quiero dar gracias a todos los alcoyanos, os quiero de corazón y quiero mucho a esta ciudad. Perdón si en algo me haya confundido o equivocado. Han sido los 20 años más duros de mi vida y los 20 años más bonitos y apasionantes de mi vida". En su despedida ha estado arropado por compañeros de corporación, por Mario Santacreu, Mari Carmen Mira, Rafa Sanus, José Miguel Antolí y amigos.