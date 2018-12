The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT La albufera 'ave Fénix' La laguna de Gaianes, más conocida como albufera, resucita de sus cenizas gracias a las últimas lluvias de otoño - En l'Hora del Medi Ambient abordamos además del 'arte de la piedra seca, reconocido como patrimonio inmaterial de la Unesco miércoles, 19 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (19/12/2018) La albufera de Gaianes ha vuelto a nacer. Lo ha hecho gracias a las últimas lluvias de octubre y noviembre, después del mal trago que le ha causado la sequía del verano. La laguna -realmente es esto, y no una albufera- ya reapareció, cual ave Fénix, en 2004, y también tras los temporales de 2017: no es capricho que unas veces esté rebosante y otras seca, sino objeto de la pluviometría. Sobre su curioso fenómeno hablamos en l'Hora del Medi Ambient. Además, conocemos de cerca la técnica de la piedra seca, declarada patrimonio inmaterial por la Unesco, y que cuenta con numerosas representaciones en Alcoy y comarca.