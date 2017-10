The examples populate this alert with dummy content

CONFLICTO La alcaldesa de Muro se disculpa ante la Policía Jovita Cerdà atribuye el enfrentamiento público con agentes a la “situación de tensión” por las reivindicaciones laborales del cuerpo viernes, 06 de octubre de 2017 La alcaldesa de Muro, Jovita Cerdà, de Compromís, se ha disculpado públicamente ante la Policía Local por el enfrentamiento que mantuvo el pasado domingo con unos agentes cuando multaban a vehículos mal estacionados. Tanto Cerdà como la concejal de Seguridad, Carolina Iváñez, reprocharon en público la actitud a los agentes, unos hechos que el Sindicato de Policías Locales (Sipol) estudia denunciar ante los tribunales. La alcaldesa y la concejal han pedido disculpas a través de un comunicado, en el que atribuyen el enfrentamiento a la “situación de tensión que viene dándose en Muro en los últimos tiempos por las reivindicaciones que la Policía Local está llevando a cabo”. Esta situación, sostiene el comunicado, “fue el detonante que desembocó en una situación muy tensa y en un intercambio verbal muy desafortunado”. Cerdà aclara que “nunca” quiso “deslegitimar la actuación de los agentes” y recalca que “no hubo intención de humillarlos”. De hecho, afirma, intentó que los vecinos no se enfrentasen a los policías. La alcaldesa admite que la zona en la que se produjo el choque, la calle de Ausiàs March, presenta un problema de tráfico, que se agravó por la celebración de la Fira Gastronòmica.