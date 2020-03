The examples populate this alert with dummy content

CRISIS SANITARIA La alcoyana Ana Micó ya está en casa El grupo de ocho valencianas consigue trasladarse desde Bali a España haciendo escala en Japón y Ámsterdam lunes, 23 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El grupo de ocho valencianas, entre ellas estaba la alcoyana Ana Micó, que estuvo atrapado en Bali por las cancelaciones de vuelos y las limitaciones en los aeropuertos, ya están en España. Anoche aterrizaron en Alicante tras más de treinta horas de vuelos para cubrir la distancia entre la Indonesia y nuestro país. Micó ha explicado a Radio Alcoy que, “removimos cielo y tierra” para intentar contactar con la aerolínea del vuelo que les llevó a Bali y, este fin de semana, lograron el contacto. Una gestión que les llevó a conseguir una “reubicación en un vuelo el sábado por la noche a Japón”, de allí otro enlace a Ámsterdam antes de llegar al aeropuerto de Alicante-Elche. “Anoche llegamos a casa. Estamos contentas y más tranquilas”, así se expresa Micó tras el viaje de más de 30 horas en el que se han encontrado “aeropuertos desiertos”. En Japón “estábamos prácticamente nosotras, los establecimientos y todo estaba cerrado” además de “muchas medidas de prevención”. Un escenario en el que tras estar aisladas en Bali “te das cuenta de cómo está de complicado para regresar a casa”. Micó, por último, ha expresado que ellas ya están en la “terreta” pero todavía quedan españoles que no han podido salir de Bali.