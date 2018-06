The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La Almazara L'Alqueria de Muro recibe el premio a la Sostenibilidad y Calidad Agroalimentaria 2017 Asaja Alicante reconoce la trayectoria de la empresa de la familia Martínez, la prestigiosa cooperativa de la comarca que actualmente cuenta con 65 hectáreas de olivo basado en la agricultura ecológica martes, 05 de junio de 2018 La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante, Asaja, hizo entrega el pasado sábado de la décima edición de los premios de la Noche de la Agricultura Alicantina. Entre los galardonados, la Almazara L'Alqueria de Muro, que recibió el reconocimiento a la Sostenibilidad y Calidad Agroalimentaria 2017. Su director técnico, Miguel Abad, destaca que la filosofía empresarial de la Almazara se basa en el respeto al medio ambiente. "Toda nuestra producción se basa en la agricultura ecológica, ya que para nosotros es primordial el respeto al medio, la adaptación del cultivo del olivo; no solo tenemos en cuenta las necesidades del propio olivo, sino que estas no alteren el ecosistema, tanto en tipo de suelo, como de planta, las especies y la biodiversidad". La Almazara L'Alqueria de Muro comenzó como un deseo de la familia Martínez por ver crecer su cooperativa. Actualmente cuenta con 65 hectáreas de olivo de una agricultura ecológica que cultiva dos tipos de aceituna, la blanqueta y la alfafarenc

a, llegando a facturar hasta un millón y medio de euros anuales.