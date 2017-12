The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "La alta restauración es como un buen concierto" Kiko Moya Redrado, chef del Restaurante L’Escaleta, analiza el 2017 en el que logró la segunda estrella Michelin para L'Escaleta viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (22/12/2017) Kiko Moya Redrado es el chef del Restaurante L’Escaleta. Ha visitado Hoy por Hoy Alcoy para analizar los logros conseguidos este 2017 en que su restaurante fue premiado con la segunda estrella Michelin. Formado en Restauración en el CDT de Alicante y en el restaurante de Ferrán Adriá en El Bulli, Talaia o El Céller de Can Roca, comenzó pronto a cocinar y por tradición familiar. En la entrevista define la alta restauración, que ofrecen restaurantes como el suyo, como "un buen concierto". En estos días en que preparar una buena mesa es fundamental ofrece una recomendación para no descuidar a los invitados. En la entrevista habla de primo Alberto, sumiller del restaurante y que ha llegado a ser el mejor de España en 2009 según la Real Academia Española de Gastronomía. Los roles familiares entre hijos y padres, que fundaron L'Escaleta se han invertido.