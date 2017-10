The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL FIRA “La ampliación de la Fira es una apuesta arriesgada” La concejal Mariona Carbonell se sitúa por segundo año al frente de un certamen que ofrece productos valorados en más de 50 millones de euros lunes, 30 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/10/2017)

AUDIO Informativo comarcal (30/10/2017) La Fira de Tots Sants de 2017 pasará a la historia como la de la ampliación a través de la avenida del País Valencià, una propuesta que estaba sobre la mesa desde la apertura de la circunvalación de Cocentaina. Mariona Carbonell ha sido la concejal de Fira que se ha decidido a aprobar ese crecimiento. “Es una apuesta arriesgada”, reconoce en la entrevista concedida a RADIO ALCOY. La antigua carretera nacional albergará puestos de maquinaria agrícola, vehículos de ocasión y comercios locales. El certamen crece en 6.000 metros para consolidarse como un gigante de 750 patas, tantas como expositores ocuparán los 136.000 metros cuadrados de superficie de venta. El valor del producto expuesto supera los 50 millones de euros. Carbonell confía en el éxito de ampliación, así como el refuerzo del área tecnológica, a la que se incorpora Aitex. Otra de las novedades es el espacio de food truck, los restaurantes sobre ruedas. Sobre la mesa han quedado otros cambios. “Estamos hablando de un evento tradicional. No hay que abusar de novedades”, reconoce la concejal.