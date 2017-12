The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "La animación no es algo que te cae del cielo" El director de cine de animación y ganador de un Goya, Jaime Maestro, ha estado en Alcoy para impartir una charla sobre su oficio miércoles, 20 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp "La animación no es algo que te cae del cielo: los que nos dedicamos a esto, lo hemos elegido y hemos luchado por esta situación". El productor valenciano Jaime Maestro ha visitado la ciudad con motivo de las Jornadas de Animación organizadas por l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi. Lo ha hecho para explicar a sus alumnos cómo se realiza una película de animación en 3D, a los que ha aconsejado que se "planten un objetivo" porque su experiencia le dice "que pueden acabar trabajando de ello". El oficio que, en el caso del creativo, ha tenido como recompensa un premio Goya al Mejor Corto de Animación por Sr Trapo como máximo reconocimiento. Maestro ha querido recordar a sus oyentes sus inicios, complicados: de cómo abandonó sus estudios de Arquitectura para dedicarse a su verdadera pasión. "Me di cuenta de que lo que más me gustaba de la animación era hacer las casas en 3D y del 3D lo que menos me gustaba era hacer las casas (risas)". Jaime Maestro es codirector de Animal Crackers, una película que se estrena este 2018 y que está dirigida por Scott Sava y Tony Bancroft, director de Mulan. Un elenco de voces de excepción, Danny De Vito, Emily Blunt o Silvester Stallone, imprimen el sello de calidad al proyecto actual del productor.