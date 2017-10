The examples populate this alert with dummy content

COORDINADORA La antología escolar de Joan Valls El Ayuntamiento presenta la primera edición del libro infantil de Joan Valls, un recopilatorio de fragmentos de sus poemas que distribuirá entre 17 centros escolares para difundir su obra martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/10/2017) El Ayuntamiento ha presentado la primera edición del libro infantil de Joan Valls, Una lluerna fa de semàfor, publicado por Andana Edicions. Un proyecto a cargo de la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià que pretende acercar los poemas de puño y letra del escritor alcoyano, en el año de su centenario, a los alumnos de Primaria y también Secundaria de 17 centros escolares. Esther Vizcarra, coordinadora de la iniciativa, explica que se trata de un recopilatorio basado sobre todo en fragmentos de la obra del escritor alcoyano, ya que la vocación de Valls nunca fue la escritura infantil, sino la poesía "de altura". El libro está ilustrado con imágenes realizadas por los alumnos de l’Escola d’Art de Alcoy y se acompaña de material didáctico, colgado en la web de la Coordinadora. La primera edición del poemario infantil de Joan Valls llega este jueves, a las 19.30 horas, al Centro Cultural en un acto que estará acompañado de la orquesta de los miembros más jóvenes de la Unió Musical.