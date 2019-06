The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D La antorcha pone en marcha la octava edición del Esport en 3D Desde el viernes y hasta el domingo cerca de cinco mil personas participarán en una edición marcada por el buen tiempo viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ya está en marcha la octava edición del Esport en 3D. Hasta las cuatro de la madrugada aproximadamente habrá competición en el Francisco Laporta. El sábado es el día grande con varias entregas de trofeo y exhibiciones. El domingo el acto principal será la carrera de la 10 k por la vía verde.