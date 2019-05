The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La Aparición escribe el punto final de las Fiestas Sant Jordiet, Álvaro Santacreu, ha subido a las almenas del castillo para tirar cerca de 25.000 flechas ante la multitud lunes, 06 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Aparición de Sant Jordiet ha escrito el punto final de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy de 2019. El niño, Álvaro Santacreu Piñero, a lomos de un caballo blanco, ha recorrido las almenas del castillo mientras tiraba las cerca de 25.000 flechas al numeroso público que se ha congregado en la plaza de España. Una multitud que ha cantado el Himno de Fiestas en esta despedida en la que no ha faltado el castillo de fuegos artificiales, disparado desde la azotea de la iglesia de Santa María y la calle Caracol.