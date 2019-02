The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL La apertura del CEEM y la ampliación de la plantilla del Preventorio se dilata La Consellería de Bienestar Social confía en que las obras del Centro de Enfermos Mentales finalicen en marzo y achaca a problemas administrativos la incorporación de personal en la residencia de mayores sábado, 09 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (08/02/2019) La Consellería de Bienestar Social ha planteado nuevos plazos para la apertura del Centro Específico de Enfermos Mentales, CEEM, y también para la ampliación de la plantilla del centro de mayores del Preventorio Mariola La Asunción. La secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando, explicaba este jueves en Alcoy que la Generalitat Valenciana sigue sin recibir las obras del CEEM del Barranquet y que la última fecha que tiene por parte del gobierno municipal para finalizar las obras es el próximo mes de marzo. "El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado ya las gestiones previas para la cesión, nosotros intentaremos ponerlo en funcionamiento esta legislatura". Ferrando, espera además que en 15 días se incorpore de la plantilla necesaria en el Preventorio Mariola La Asunción, pendiente desde finales del año pasado. Al centro han entrado dos celadores, pero están aún a la espera de los nueve auxiliares de clínica, las cinco que solicitaban más 4 para sustituir a las trabajadoras que se han ido a la residencia Pintor Emilio Sala. La secretaría autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, participó el jueves junto a la directora general de Servicios Sociales, Mercé Martínez, en una charla al Centro Cultural de Alcoy. Por la mañana Ferrando abordó en el Centre Social Real Blanc de Cocentaina el modelo de servicios sociales en la comarca.