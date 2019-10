The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La apertura de la pasarela sobre la A7 vuelve a comunicar la comarca por la Vía Verde La estructura de 220 metros de longitud y 80 toneladas de peso está concebida para salvar el paso de la autovía que cortó la travesía del ‘Tren dels anglesos’ jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La apertura de la pasarela de la Vía Verde sobre la A7 en Cocentaina vuelve a comunicar a los vecinos de la comarca, a través de la ruta ciclo peatonal, por el antiguo trazado del desaparecido tren que iba a Gandía. La estructura de 220 metros de longitud y 80 toneladas de peso está concebida para salvar el paso de la autovía que cortó la travesía del ‘Tren dels anglesos’ reconvertida en Vía Verde. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha celebrado este hecho anuncia nuevas actuaciones en el entorno para los usuarios. "Hoy es un gran día. Hace 20 años que reivindicamos la continuidad de la Vía Verde que se vió necesariamente interrumpida por la autovía" Las empresas Guerola y Urbinsa han sido las responsables de los trabajos que se han prolongado 4 meses. Miguel Campos, ingeniero de Guerola, recuerda la complicada labor de colocación de la pieza central de 47,70 metros y 30 toneladas de peso. "Tuvimos que cortar la autovía una noche". La pasarela ha costado 385.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Cocentaina y la Diputación de Alicante.