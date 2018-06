The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La Armónica Alcoyana celebra su centenario con un concierto en el Círculo La agrupación de pulso y púa regala a la entidad la interpretación de una serie de piezas que sonarán este sábado en el Salón Rotonda viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/06/2018) El concierto 150 aniversario del Círculo Industrial y el centenario de pulso y púa de la Armónica Alcoyana tendrá lugar este sábado 9 de junio. El salón rotonda acoge la interpretación de una selección diversa de temas musicales de Edith Piaf, Frank Sinatra, Abba, Freddie Mercury, Alaska y Dinarama, mecano y Jesuscristo Superestar, bajo la dirección de Jordi Sempere Azorín. El presidente del Círculo Industrial, Eduardo Segura, y Juan Luis Ivorra, anterior presidente de la Armónica Alcoyana explica este viernes en Hoy por Hoy el contenido del evento, que arranca a las 19,30 horas.