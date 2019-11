The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA La artista Rosana Antolí, una trayectoria cada vez más internacional Ha visitado los estudios de Radio Alcoy al poco de llegar de Londres para hablar de su trayectoria y de sus planes de futuro entre los que se encuentra una completa exposición en Madrid martes, 26 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/11/2019) La artista Rosana Antolí lleva un tiempo afincada en Londres. Con motivo de una charla en la Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi ha estado unos días en Alcoy y ha podido visitar los estudios de Radio Alcoy para explicar su trayectoria y sus planes de futuro. Entre ellos destaca una completa exposición que tiene previsto inaugurar en Madrid y más en concreto en el emblemático edificio de Telefónica en la plaza de la Cibeles. Se ese proyecto, de la influencia de su padre, Manolo Antolí, de sus exposiciones a lo largo del mundo o de sus consejos para los alumnos de la Escola d'Art hablamos en esta entrevista.