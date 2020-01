The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La asamblea de la Asociación pronostica un saldo positivo de casi 40.000 euros para el 2020 También ha informado que cierra el 2019 con un déficit de 4.172 euros - Ha nombrado a Rigoberto Picó de los Judíos como Fester d'Honor y ha anunciado que la Gloria Oficial tendrá dos ensayos previos - En la posterior asamblea extraordinaria se han votado las enmiendas a los estatutos jueves, 30 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El presupuesto de 2019 de la Asociación de San Jorge se ha saldado con 4.172 euros de déficit tras tener 919.552 euros de gastos por 915.380 euros de ingresos. Para el 2020 hay previstos 975.031 euros de ingresos y 915.380 euros de gastos. Como se trata de una entidad que no puede tener beneficios, los hipotéticos 39.976 euros de saldo positivo irían a amortizaciones de préstamos. Estos datos se han dado a conocer en la asamblea ordinaria que tuvo lugar en la noche del jueves 30 en el Casal. Tras ella se celebró la asamblea extraordinaria en la que se votó la modificación de los estatutos. La concordia de este año es aportada por la filà Navarros, Rigoberto Picó Sanjuan de la fià Judíos ha sido nombrado Fester d'Honor y como novedad entre los actos previstos para este 2020 está la realización de dos ensayos de la Gloria Oficial.