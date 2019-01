The examples populate this alert with dummy content

CUENTAS La asamblea de Guanyar rechaza el presupuesto El presupuesto pasa su primer filtro este lunes en el que se prevé la Comisión Informativa previa al debate en el pleno del jueves sábado, 26 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2019) El presupuesto 2019 pasará su primer filtro este lunes 28 cuando está prevista una comisión informativa previa al debate en el Pleno extraordinario que a priori tendrá lugar el jueves 31. La asamblea de Guanyar Alcoi ha manifestado su rechazo al presupuesto municipal de 2019 que presentará el Partido Socialista el lunes 28 a las 18 horas. Los grupos de la oposición han de pronunciarse en esta comisión informativa para establecer el dictamen, favorable o no, al presupuesto, paso previo al debate en el pleno. La plataforma ciudadana acude a esta comisión con la negativa a apoyar el presupuesto por parte de la asamblea que se reunió el pasado miércoles. La portavoz de la confluencia, Estefanía Blanes, justifica la postura contraria en que no se ha contado con ellos para este documento que han valorado como decisivo. Guanyar ha recordado que hace un par de años, en 2017, dio su voto favorable al presupuesto, pero solo se ejecutaron un 20% de las propuestas presentadas por ellos. Para el 2019 han presentado 70 propuestas incidiendo en aspectos como las ayudas directas a los autónomos, el fomento de las redes cooperativistas, las empresas públicas que gestionen servicios como la recogida de la basura o la limpieza viaria, completar el plan de accesibilidad, ayudar a los jóvenes en paro, fomentar el envejecimiento activo o viviendas públicas en régimen de alquiler y otras medidas para que los jóvenes no tengan que irse de Alcoy, entre otros aspectos.