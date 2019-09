The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Asamblea local de la Cruz Roja celebra la cena del voluntariado Su presidente, Luis Llorens, y su coordinador, Pablo Granados, han estado en Radio Alcoy dando detalles de los preparativos de este tradicional evento y de la ayuda prestada en las inundaciones de la Vega Baja lunes, 30 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/09/2019) La Asamblea local de la Cruz Roja lo tiene todo preparado para celebrar la XXVI edición de la cena del voluntariado que tendrá lugar el sábado 5 de octubre en los salones del Hotel Sercotel Ciutat d'Alcoi a partir de las 21,30 horas. Para explicar detalles de este acontecimiento y sobre los efectivos de la Cruz Roja de Alcoy desplazados a la Vega Baja para colaborar en las labores de emergencia durante las inundaciones de hace pocos días, han estado en Radio Alcoy el presidente de esta entidad en la ciudad, Luis Llorens, y su coordinador, Pablo Granados. También nos ponen al día sobre la actualidad del plan de emigrantes que tienen en marcha.