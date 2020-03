The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS La ASJ suspende los actos festeros de marzo La máxima entidad festera interrumpe la previa de los Moros y Cristianos, hasta finales de este mes, pero mantiene la Trilogía, del 25 al 27 de abril, a la espera de aplicar nuevas medidas, si fuesen necesarias viernes, 13 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge decidía este jueves 12 de marzo por la tarde suspender actividades festeras previas, previstas en marzo, y mantener la Trilogía del 25 al 27 de abril, a la espera de "aplicar nuevas medidas, si fuesen necesarias", a partir del 1 de abril. Atendiendo a las indicaciones de las autoridades para combatir el coronavirus, la junta directiva de la entidad festera acordó anoche que no se realizará la presentación de la Revista de Fiestas en el Círculo Industrial, que estaba prevista para el 26 de marzo, y desconvoca los ensayos de los Glorieros oficiales e Infantiles convocados para el 28 de marzo. Recomienda a las filaes que se abstengan de organizar actos, como juntas generales, ensayos u otros en el periodo comprendido entre el 13 y 31 de marzo. Durante esos días, permanecerá cerrada la iglesia de San Jorge y el Museu Alcoià de la Festa. El Trofeo Filaes queda a expensas de las decisiones que tome el Ayuntamiento próximamente mientras que los actos festeros previstos a partir del 31 de marzo, incluyendo los días grandes del 25 al 27 de abril, se siguen manteniendo en sus fechas si bien la asociación ha anunciado, a través de un comunicado, que propondrá nuevas medidas, si son necesarias, a partir del 31 de marzo.