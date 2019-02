The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Asociación Dajla pide ayuda Dori León y Paqui Carnerero han acudido a los estudios de Radio Alcoy para explicar que están ya preparando la campaña de acogida a los niños saharauis y que necesitan más apoyo miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/02/2019) La Asociación Dajla de apoyo al pueblo saharaui tiene en Alcoy una de sus delegaciones de la provincia. Dori León y Paqui Carnerero son dos de las personas que actúan de portavoces de esta entidad y han acudido a Radio Alcoy para explicar que han iniciado ya la campaña para acoger a los niños saharauis de cara al próximo verano. Al tiempo han lamentado la falta de ayudas, sobre todo económicas, que sufre esta asociación y que les impide realizar muchas de sus actividades. Además el festival solidario de danza, con el que recogen fondos, este año no se celebrará y también tienen difícil poder realizar el mercadillo solidario. Por el contrario han celebrado recibir una autobomba ya retirada, la segunda, por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, que en el Sáhara sirve para llevar el agua a las escuelas.