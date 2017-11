The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO La Asociación Española de Pintores reconoce la labor de Cerdà Gironés El pintor alcoyano ha recibido la medalla de pintura Joaquín Sorolla y Bastida en la 84 edición del Salón de Otoño de la AEPE jueves, 02 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Española de Pintores y Escultores de Madrid (AEPE) ha concedido la medalla de pintura Joaquín Sorolla y Bastida al artista alcoyano Jorge Cerdà Gironés. La entrega se oficializó el pasado viernes 27 de octubre en la gala de premios de la 84 edición del Salón de Otoño de la Asociación. Cerdà Gironés recibió el reconocimiento de la mano del pintor, escultor y grabador Rafael Canogar. El acto tuvo lugar en la Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro, en la exposición de 63 obras que se prolongará hasta el 26 de noviembre, inaugurada ese mismo día.