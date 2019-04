The examples populate this alert with dummy content

NUEVA ENTIDAD La Asociación Hana Alcoy-Japón llena el Àgora en su presentación Su presidente Hiroshi Fujii y su directiva han dado a conocer los objetivos de esta nueva entidad - Se ha podido escuchar música, ver vídeos e incluso una exhibición de judo sábado, 06 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/04/2019) La Asociación Hana Alcoy-Japón se ha presentado en sociedad y ha logrado llenar la sala Àgora. Su presidente Hiroshi Fujii se ha mostrado contento por la respuesta obtenida calculando en más de 150 las personas presentes, lo que ha superado todas las expectativas de los impulsores de esta nueva entidad. El acto ha comenzado con la entrega de Nacho Palmer de una guitarra de su abuelo, el maestro José Luis González, para que Hiroshi Fujii interpretara un tema tradicional japonés relacionado con los cerezos, que es el logotipo de Hana. Durante la presentación también se han podido ver vídeos y una exhibición a cargo del Judo Club Alcoi. Además han explicado que realizarán charlas, cursos o talleres, entre otras actividades.