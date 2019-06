The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Asociación luchará con las nuevas tecnologías contra los cortes en las Entradas Es una de las noticias que trajo la celebración de la asamblea general de la Asociación de San Jorge en la que también se conocieron los cargos de las fiestas del 2020 viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información Fernando Rius Mestre es el Sant Jordiet 2020 La Asociación de San Jorge estudiará utilizar las nuevas tecnologías para controlar el desarrollo de las Entradas de Moros y Cristianos y evitar así cortes y retrasos. Así lo ha explicado el presidente de esta entidad, Juan José Olcina, al finalizar la asamblea general para el micrófono de Radio Alcoy, a través de cámaras y dispositivos informáticos. Este anuncio lo realizaba en el transcurso de esta asamblea que tuvo lugar anoche en el Teatre Principal y en la que se eligió al Sant Jordiet 2020, Fernando Rius Mestre. En el acto también se nombraron los cargos del 2020 que ostentarán Montañeses, Cordón, Cruzados y Ligeros. Cruzados y Ligeros hicieron entrega de sus fianzas. Las escuadras del Mig serán para Llana y Labradores y los Navarros tendrán una escuadra especial por sus 50 años. Además se votó la incorporación de Josep Maria Segura como conseller d’honor y de Rafael Mora como Fester d’Honor. La asamblea dio el visto bueno para que las fiestas de 2020 sean el 25, 26 y 27 de abril. También se informó de las cuentas y el cronista Natxo Lara leyó la crónica de las fiestas pasadas a través de un vídeo. Carolina Ortiz se estrenó con este acto como concejala de Fiestas y se despidió a su antecesor, Raül Llopis, y a Juan Javier Gisbert, que dice adiós a su cargo de Embajador Moro y que hizo entrega de una edición de su libro 'Embajadas: arte e historia' en Braille.