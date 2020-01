The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Asociación no incluye en el estatuto sanciones a festeras con trajes masculinos La ordenanza de 2017 sí recoge esta penalización si un fester utiliza el traje oficial de una filà que no corresponda a su sexo - Se han aprobado 30 de las 35 enmiendas presentadas en la asamblea de reforma de estatutos viernes, 31 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2020) La asamblea de la Asociación de San Jorge no aprueba la inclusión en el estatuto de la enmienda del artículo 49 sobre la posibilidad de sancionar a un fester en caso de no vestir el traje acorde con su sexo. La propuesta necesitaba 44 sufragios afirmativos, sin embargo, el resultado de la votación, celebrada en la asamblea de anoche, fue de 22 votos a favor, 17 en contra y 19 abstenciones. El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, explica que pese a la no aprobación, por encima está la ordenanza y por tanto continúa esta prohibición para actos oficiales por lo que considera que este punto era secundario. El estatuto sí añade 30 de las 35 enmiendas, la mayoría orientadas a un mayor control financiero de las filaes. Las otras cuatro propuestas rechazadas versaban sobre modificaciones en las funciones de los mayorales, el sistema de nombramiento de los asesores, la rotación de cargos en la directiva y la capacidad sancionadora de urgencia de la junta.