PINTURA La Asociación recibe un cuadro de Emilio Sala Justo Llácer, representado por sus sobrinos, ha donado una obra de este conocido pintor alcoyano del siglo XIX jueves, 18 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge ha recibido la donación del cuadro Moro Africano datado en 1877 y obra del pintor Emilio Sala Francés. Esta donación la ha realizado Justo Llácer Barrachina, alcoyano residente en Barcelona, que ha estado representado por sus sobrinos. El acto ha tenido lugar en el Casal de Sant Jordi y el presidente de la Asociación, Juan José Olcina, ha agradecido la entrega de esta obra y al tiempo ha entregado una imagen de un San Jorge de bronce para que los familiares la hagan llegar a Justo Llácer. Esta pintura estará expuesta como obra del mes en la planta baja del Museu Alcoià de la Festa. La única condición que ha puesto su anterior propietario es que justo al lado del cuadro aparezca la siguiente inscripción: 'Donación que realiza al Museo de las Fiestas de Moros y Cristianos el alcoyano Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, medalla de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, en su nombre y en el de su difunta esposa, Isabel María González Pérez, en homenaje a sus padres, Justo Llácer Payá y Adela Barrachina Andrés'.