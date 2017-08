The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE La Asociación de San Jorge homenajea a Joan Valls La ASJ honrará al poeta alcoyano con una representación extraordinaria en valenciano de la Embajada Cristiana el 30 de septiembre y con la interpretación de la marcha mora Ibn Ja Faixa en el Premi Sant Jordi en su honor lunes, 21 de agosto de 2017 La Asociación de San Jorge homenajea al poeta alcoyano Joan Valls con una representación extraordinaria en valenciano de la Embajada Cristiana. Valls tradujo hace 50 años el texto original de las embajadas al valenciano, por ello, la Asociación, dentro de l’Any Joan Valls, representará este acto con el escrito del poeta alcoyano. La representación tendrá lugar en una de las antiguas torres de las murallas medievales de Alcoy, en el portal de Sant Roc, el próximo 30 de septiembre a las 19 horas. Carlos Taléns será el encargado de dirigir esta representación, que contará con los dos embajadores, Ricard Sanz y Juan Javier Gisbert. El lugar escogido para rendirle homenaje a Joan Valls, estará decorado con una escenografía especial. La Asociación de San Jorge también honrará al poeta alcoyano con la interpretación de la marcha mora Ibn Ja Faixa, dedicada a Joan Valls, por parte de las bandas participantes en el Premi Sant Jordi el 23 de septiembre. El festival de teatro del Mig Any, celebrado los días 13 y 14 de octubre, se realizará de forma extraordinaria en el teatro Calderón, donde los tablones acogerán la obra La visita del blavet, dirigida por Francisco Aznar.