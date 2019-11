The examples populate this alert with dummy content

FIESTA La Asociación San Mauro, Almogávares y ASOAR acompañarán a los Reyes Magos La tres entidades apoyarán a Melchor, Baltasar y Gaspar en la Cabalgata del próximo 5 de enero jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación San Mauro, la Filà Almogávares y la Asociación de Árbitros de Alcoy acompañarán a los Reyes Magos en la CXXXV Cabalgata de Sus Majestades de Oriente. La asociación cultural, que en 2020 cumplirá 100 años desde su fundación y coincidiendo con el cuarto centenario desde la proclamación de San Mauro como patrón, La Llaganya y la entidad deportiva, cuyos integrantes arbitran en la liga local de baloncesto y Jocs Esportius, apoyarán muy estrechamente a Melchor, Baltasar y Gaspar en la comitiva real que recorrerá las calles de Alcoy el próximo 5 de enero.