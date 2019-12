The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Asociación de San Mauro entrega 2.000 euros a AEPA El dinero recaudado en la representación del sainete Festa o Filà! ha sido entregado a representantes de una entidad que se encarga del estudio y prevención de las adicciones jueves, 05 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Mauro ha recaudado 2.000 euros por la representación del sainete Festa o filà! dentro de los actos del 399 aniversario del patronazgo de este santo. Este dinero se ha entregado a representantes de la Fundación AEPA Alcoi para el estudio y prevención de adicciones. Esta entidad que el año que viene cumple 100 años será una de las que acompañe a los Reyes Magos. Por su parte, la Peña Fontilles ha comunicado que el importe de los donativos recaudados a lo largo de este 2019 ha sido de 11.138 euros que han servido para renovar el mobiliario del comedor de los residentes del Sanatorio.