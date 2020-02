The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Asociación de San Mauro recauda meriendas para el Proyecto Don Bosco Dentro de los actos conmemorativos del IV Centenario del patronazgo del santo se recogieron productos para merendar los jóvenes del PAE Don Bosco durante la representación de la última obra de Ana María García viernes, 28 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Mauro, dentro de los actos conmemorativos del IV Centenario del patronazgo del santo en la ciudad de Alcoy, se organizó una gala teatral extraordinaria 'Somriures per somriures' en la que se puso en escena la última obra de Ana María García titulada 'Toda una vida'. En la misma se recogieron productos para merendar orientados para los chavales que forman parte del Proyecto de Apoyo Educativo, PAE, Don Bosco. Estos jóvenes tendrán la merienda cubierta durante al menos un par de meses gracias a esta aportación solidaria. Los propios componentes realizaron un regalo a los organizadores de la Asociación de San Mauro como fue una fotografía de ellos mismos dedicada y dándoles las gracias.