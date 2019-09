The examples populate this alert with dummy content

MODERNISMO La Asociación de Turismo Alicante Interior organiza un blogtrip en la Feria Modernista Ha invitado a una serie de bloguers e influencers para que acudan el fin de semana del 21 y 22 de septiembre para que difundan la Feria Modernista entre sus seguidores en las redes sociales martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/09/2019) Influencers, redes sociales y fotografías se conjugarán en los días grandes de la Feria Modernista. La Asociación Provincial Turismo Alicante Interior organiza un encuentro de bloguers e influencers para el fin de semana del 21 y 22 de septiembre con el objetivo de que difundan la Feria Modernista de Alcoy entre sus seguidores en redes sociales. Ramón Reche, vicepresidente de la asociación, ha enumerado una amplia lísta de los bloguers que participarán en el denominado blogtrip. Desde Turismo Alicante Interior destacan que gracias a la colaboración de sus socios esta iniciativa será gratuita, sin coste para el Ayuntamiento. Junto a Reche ha estado rpesente la secretaria de la entidad, Teresa Vivar, y la concejal de Turismo, Lorena Zamorano.