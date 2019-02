The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT VALENCIANA La atención farmacéutica domiciliaria reduce un 6,7% los fármacos de enfermos crónicos en Alcoy El plan piloto en Alcoy de la Conselleria de Sanidad se ha aplicado a 35 pacientes del centro de salud de la plaça de Dins viernes, 08 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/02/2019) El programa piloto de atención farmacéutica domiciliaria de la Generalitat Valenciana iniciado hace un año en Alcoy logra reducir en un 6,7% el número de fármacos dispensados a enfermos crónicos. La Conselleria de Sanidad y Salud Pública ha presentado en los resultados del plan Domi-EQUIFar en Alcoy, primera ciudad en la que se ha probado este plan a lo largo de un año. El pilotaje ha permitido valorar a 35 pacientes adscritos al Centro de Salud de la plaça de Dins y va dirigido a un público específico, como ha destacado el director de Farmacia, José Manuel Ventura. "Es un plan realizado en colaboración con la Conselleria de Políticas Inclusivas, que ha facilitado un censo de personas que son dependientes con cuidador no profesional y que no están institucionalizadas: está enfocado a un colectivo con unas necesidades muy altas". Ventura celebra la adecuación del tratamiento de estos pacientes, alcanzando una reducción del 6,7% del total de fármacos crónicos. En total, se han detectado ocho incidencias relacionadas con la medicación de las personas consultadas.