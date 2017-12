The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Audiencia de Alicante juzga a un policía de Castalla por poner hasta 21 denuncias a un mismo vehículo El fiscal pide una pena de 12 años de prisión por un delito de prevaricación y 5 por un delito de falsedad jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Alicante someterá a juicio el próximo jueves a un policía local de Castalla acusado de poner al menos 21 denuncias por infracciones de circulación a un mismo vehículo. La acusación pública explica que el agente era consciente de que la mayoría no se habían cometido. El hombre, reza el auto, que actuó para causar molestias y perjudicar al conductor y al dueño del coche, llegó a extender denuncias dos veces por los mismos hechos, en el mismo día y hora, o en turnos en los que no estaba trabajando. El agente también alteró el boletín de denuncia para que apareciera como firmante un compañero. El fiscal pide una pena de 12 años de prisión por un delito de prevaricación y 5 por un delito de falsedad. El juicio arranca a las diez de la mañana del jueves 14 de diciembre.