TRIBUNALES La Audiencia juzgará por prevaricación a Ana Sarabia en febrero de 2019 La Fiscalía pide dos años de cárcel para la ex concejal del PP de Ibi por su gestión del polideportivo municipal miércoles, 20 de diciembre de 2017 La Audiencia de Alicante juzgará en febrero de 2019 a la ex concejal del Partido Popular de Ibi, Ana Sarabia, acusada de prevaricación y malversación de fondos. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión, una pena que el PSOE, acusación particular, eleva a cinco años. La Audiencia ha señalado el juicio, que se celebrará del 11 al 15 de febrero de 2019, según ha sabido RADIO ALCOY de fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción pide 2 años de prisión para la ex concejal de Deportes, a la que acusa de los delitos de prevaricación y actividad prohibida a funcionarios públicos por su gestión al frente del polideportivo municipal. La investigación judicial, desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi, concluyó que el Ayuntamiento dejó de ingresar 21.400 euros. Las cuotas de actividades organizadas por el polideportivo iban a parar a una caja B, al margen de la contabilidad municipal y de cualquier fiscalización. El PSOE, que ejerce la acusación particular, añade un delito de malversación continuada y eleva a 5 años la petición de de prisión para la ex concejal. A esta petición se han adherido el resto de personas o entidades personadas en la causa, entre las que figura el Ayuntamiento de Ibi.